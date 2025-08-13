Мерц подтвердил готовность Украины обсуждать территориальные вопросы, но есть условие

Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам Мерца, Украина готова обсуждать территориальные вопросы, имея за отправную точку текущую линию фронта. Однако никакого юридического признания украинских временно оккупированных территорий российскими не обсуждается.
"Украина готова к переговорам о территориальных вопросах, но мы исходим из контактной линии. Она является исходной позицией, а юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается. Конституция меняться не должна", - отметил Мерц.
Отметим, что 13 августа во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.
Трамп и Путин встретятся на американской Аляске уже в пятницу, 15 августа. Там не будет Зеленского. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.
В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.
В то же время российский режим 13 августа повторил свой ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Речь идет о "влажных мечтах" россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.