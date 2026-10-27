Мерц: переговоры об окончании войны невозможны без Украины и Европы

Мертвец о мирных переговорах

Выступая в Институте Юсофа Ишака в Сингапуре, Мерц описал дипломатические усилия по построению переговорного формата с Москвой.

Канцлер ФРГ сказал, что окончание войны зависит "только от одного человека".

Также он назвал дальнейшую поддержку Украины не только защитой ее территориальной целостности, но и "защитой европейского политического порядка".

По мнению Мерца, пока Путин не хочет прекратить войну, Германия и Европа будут поддерживать Украину.

Мерц заявил, что Россия, Украина, США и европейские страны должны быть за столом переговоров и предостерег от сценария, когда "Россия, возможно, Китай и Соединенные Штаты Америки" завершат войну без Украины.

Звонок Путину

Мерц сказал, что Германия и другие страны Европы пытаются установить формат для переговоров с российским правительством. А Норвегия и Финляндия играют в этих усилиях "очень конструктивную роль".

Напомним, лидеры Финляндии и Норвегии 27 октября позвонили по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы призвать его прекратить войну в Украине.

Перед контактом с Путиным они провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.