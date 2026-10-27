Мерц: переговори про закінчення війни неможливі без України та Європи

Мерц про мирні перемовини

Виступаючи в Інституті Юсофа Ішака в Сінгапурі, Мерц описав дипломатичні зусилля щодо побудови переговорного формату з Москвою.

Канцлер ФРН сказав, що закінчення війни залежить "лише від однієї людини".

Також він назвав подальшу підтримку України не тільки захистом її територіальної цілісності, але й "захистом європейського політичного порядку".

На думку Мерца, поки Путін не хоче припинити війну, Німеччина та Європа підтримуватимуть Україну.

Мерц заявив, що Росія, Україна, США та європейські країни повинні бути за столом переговорів, і застеріг від сценарію, коли "Росія, можливо, Китай та Сполучені Штати Америки" завершать війну без України.

Дзвінок Путіну

Мерц сказав, що Німеччина та інші країни Європи намагаються встановити формат для переговорів з російським урядом. А Норвегія та Фінляндія відіграють у цих зусиллях "дуже конструктивну роль".

Нагадаємо, лідери Фінляндії та Норвегії 27 жовтня зателефонували російському диктатору Володимиру Путіну , щоб закликати його припинити війну в Україні.

Перед контактом із Путіним вони провели консультації з Україною, щоб донести її позицію щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.