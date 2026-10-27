Дания раскритиковала переговоры с Путиным: премьер Норвегии объяснил свой шаг
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен скептически отнеслась к переговорам лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Фредериксен заявила, что не видит признаков того, что Россия стремится к миру с Европой. По ее словам, об инициативе переговоров не договаривались с другими европейскими лидерами.
"Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой - ни в продолжающейся ежедневно гибридной войне, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки", - сказала датский премьер.
Она подчеркнула, что европейским странам следует сохранять единство, а не действовать самостоятельно. Фредериксен также заявила, что "очень скептически" относится к переговорам с Путиным.
Что ответил премьер Норвегии
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его разговор с Путиным состоялся утром и длился около 90 минут.
По его словам, союзные страны и партнеры были уведомлены о звонке заранее.
Стере также призвал к деэскалации войны в Украине. Он отметил, что его позиция совпадает с подходом президента Финляндии Александра Стубба и Коалиции желающих.
Кроме того, норвежский премьер выразил мнение, что Москва тщательно готовится к запланированным в ближайшее время трехсторонним переговорам в Абу-Даби.
Переговоры европейцев с Путиным
Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Целью контакта было передать позицию Украины по поводу предстоящих мирных переговоров, которые планируют провести в Абу-Даби.
Во время разговора Стубб и Стере отметили необходимость завершения войны и продолжения переговорного процесса. Норвежский премьер также подчеркнул важность деэскалации.
После разговора европейские лидеры пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировали его о результатах.