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Зеленский рассказал детали разговора лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным

13:21 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский рассказал детали разговора лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили с российским диктатором деэскалационные шаги по энергетике и инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что обсудил с европейцами подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд Украины, США и страны-агрессора.

"Финляндия и Норвегия, как граничащие с Россией страны, имеют особый интерес в правильных и надежных решениях безопасности", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, обсуждались и различные форматы взаимодействия Украины с европейскими партнерами, которые могут быть полезны "для дальнейшей поддержки дипломатии, защиты и совместной безопасности".

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. Стороны обсудили войну против Украины и возможные пути ее завершения.

Перед разговором лидеры Финляндии и Норвегии проконсультировались с Киевом, чтобы донести позицию Украины в преддверии мирных переговоров в Абу-Даби.

Впоследствии в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора российского диктатора с лидерами Норвегии и Финляндии.

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