Зеленский рассказал детали разговора лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили с российским диктатором деэскалационные шаги по энергетике и инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что обсудил с европейцами подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд Украины, США и страны-агрессора.
"Финляндия и Норвегия, как граничащие с Россией страны, имеют особый интерес в правильных и надежных решениях безопасности", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, обсуждались и различные форматы взаимодействия Украины с европейскими партнерами, которые могут быть полезны "для дальнейшей поддержки дипломатии, защиты и совместной безопасности".
Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. Стороны обсудили войну против Украины и возможные пути ее завершения.
Перед разговором лидеры Финляндии и Норвегии проконсультировались с Киевом, чтобы донести позицию Украины в преддверии мирных переговоров в Абу-Даби.
Впоследствии в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора российского диктатора с лидерами Норвегии и Финляндии.