Зеленский рассказал детали разговора лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили с российским диктатором деэскалационные шаги по энергетике и инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что обсудил с европейцами подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд Украины, США и страны-агрессора.

"Финляндия и Норвегия, как граничащие с Россией страны, имеют особый интерес в правильных и надежных решениях безопасности", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, обсуждались и различные форматы взаимодействия Украины с европейскими партнерами, которые могут быть полезны "для дальнейшей поддержки дипломатии, защиты и совместной безопасности".