RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки: кто будет в его команде

Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменяет на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 325 депутатов Бундестага, 289 были против, 1 - воздержался.

Отметим, что Мерц был избран Бундестагом со второй попытки. Поскольку во время первого тура кандидату от блока ХДС/ХСС не удалось получить абсолютное большинство (он набрал 310 голосов). Подобные инциденты ни разу не происходили в послевоенной истории страны.

После провального голосования заседание Бундестага было прервано для партийных консультаций. И уже во время второго тура за назначение Мерца канцлером Германии проголосовали 325 депутатов Бундестага (голосование является тайным). При этом 289 были против, 1 - воздержался.

Для избрания кандидату было достаточно получить 316 голосов из 630 (в Бундестаге 328 депутатов от ХДС и СДПГ). Таким образом, 69-летний Мерц становится десятым канцлером Германии.

Мерц для получения полномочий канцлера еще должен получить удостоверение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. С получением этого документа он официально становится канцлером. После этого он сразу возвращается в Бундестаг для принятия присяги.

Как ожидается, после успешного назначения Мерца канцлером, также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

Так, ранее лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение. Документ стал основой для функционирования нового немецкого правительства.

Блок ХДС/ХСС опубликовал список будущих министров правительства Германии:

  • Борис Писториус, согласно списку, остается на своей должности.
  • Сопредседатель партии Ларс Клингбайль должен стать министром финансов и вице-канцлером.
  • Новым министром труда, как ожидается, станет бывшая глава Бундестага Бербель Бас.
  • Министром строительства - бывший заместитель руководителя парламентской фракции СДПГ Верена Хубертц.
  • Карстен Шнайдер должен стать новым министром окружающей среды.
  • Бывший министр образования федеральной земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг - министром юстиции.
  • Уполномоченная по вопросам интеграции и борьбы с расизмом Реем Алабали-Радован возглавит министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
  • Иоганн Вадефуль должен возглавить министерство иностранных дел.
  • Александр Добриндт - министерство внутренних дел.

Ожидается объявление о формировании нового правительства. Министры примут присягу. Таким образом, сегодня через шесть месяцев после распада светофорной коалиции Германия получит новое правительство.

Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц возглавляет ХДС с 2022 года и был лидером оппозиции в Бундестаге до избрания канцлером. До возвращения в политику работал корпоративным юристом и занимал руководящие должности в компаниях, в частности в BlackRock Germany.

Он выступает за активную поддержку Украины и усиление европейской оборонной политики, одновременно призывая к осторожности и координации действий на международном уровне.

Мерц неоднократно выступал за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, чего так и не сделало предыдущее правительство Олафа Шольца, при том, что Германия предоставила Украине ряд другого вооружения и техники. Впрочем, Мерц заявлял, что передаст Украине Taurus только по согласованию с европейскими партнерами.

Больше о том, станет ли Германия под предводительством Фридриха Мерца новым лидером западного мира, как новый канцлер ломает устоявшиеся правила немецкой политики и ждать ли Украине Taurus - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, что вчера, 5 мая во дворе военного комплекса Бендлерблок состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца, который покинул пост канцлера Германии.

Выступая с речью во время церемонии, Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей. Мерцу, который является его преемником, Шольц пожелал "успехов, удачи и легкой руки".

"В трудные времена, которые непременно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - добавил он.

Больше о Шольце и его ключевых решениях по поддержке Украины - РБК-Украина также писало в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БундестагФридрих Мерц