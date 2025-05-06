Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки: кто будет в его команде

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он заменяет на этом посту социал-демократа Олафа Шольца.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За него проголосовали 325 депутатов Бундестага, 289 были против, 1 - воздержался.
Отметим, что Мерц был избран Бундестагом со второй попытки. Поскольку во время первого тура кандидату от блока ХДС/ХСС не удалось получить абсолютное большинство (он набрал 310 голосов). Подобные инциденты ни разу не происходили в послевоенной истории страны.
После провального голосования заседание Бундестага было прервано для партийных консультаций. И уже во время второго тура за назначение Мерца канцлером Германии проголосовали 325 депутатов Бундестага (голосование является тайным). При этом 289 были против, 1 - воздержался.
Для избрания кандидату было достаточно получить 316 голосов из 630 (в Бундестаге 328 депутатов от ХДС и СДПГ). Таким образом, 69-летний Мерц становится десятым канцлером Германии.
Мерц для получения полномочий канцлера еще должен получить удостоверение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. С получением этого документа он официально становится канцлером. После этого он сразу возвращается в Бундестаг для принятия присяги.
Как ожидается, после успешного назначения Мерца канцлером, также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.
Так, ранее лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение. Документ стал основой для функционирования нового немецкого правительства.
Блок ХДС/ХСС опубликовал список будущих министров правительства Германии:
Ожидается объявление о формировании нового правительства. Министры примут присягу. Таким образом, сегодня через шесть месяцев после распада светофорной коалиции Германия получит новое правительство.
Фридрих Мерц возглавляет ХДС с 2022 года и был лидером оппозиции в Бундестаге до избрания канцлером. До возвращения в политику работал корпоративным юристом и занимал руководящие должности в компаниях, в частности в BlackRock Germany.
Он выступает за активную поддержку Украины и усиление европейской оборонной политики, одновременно призывая к осторожности и координации действий на международном уровне.
Мерц неоднократно выступал за предоставление Украине крылатых ракет Taurus, чего так и не сделало предыдущее правительство Олафа Шольца, при том, что Германия предоставила Украине ряд другого вооружения и техники. Впрочем, Мерц заявлял, что передаст Украине Taurus только по согласованию с европейскими партнерами.
Больше о том, станет ли Германия под предводительством Фридриха Мерца новым лидером западного мира, как новый канцлер ломает устоявшиеся правила немецкой политики и ждать ли Украине Taurus - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Добавим, что вчера, 5 мая во дворе военного комплекса Бендлерблок состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца, который покинул пост канцлера Германии.
Выступая с речью во время церемонии, Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей. Мерцу, который является его преемником, Шольц пожелал "успехов, удачи и легкой руки".
"В трудные времена, которые непременно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", - добавил он.
Больше о Шольце и его ключевых решениях по поддержке Украины - РБК-Украина также писало в отдельном материале.
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