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Пятая в истории: в Германии официально подписали коалицию ХДС и СДПГ

Понедельник 05 мая 2025 16:03
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Пятая в истории: в Германии официально подписали коалицию ХДС и СДПГ Фото: ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о коалиции (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В Германии через полгода после распада парламентского большинства официально сформировали новую правящую коалицию. Теперь осталось только выбрать канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ntv.de

Сегодня, 5 мая, в Германии образовали пятую в истории страны черно-красную коалицию. Это произошло через десять недель после федеральных выборов.

Лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение под названием "Ответственность за Германию".

Первое испытание для нового альянса запланировано на вторник: именно тогда партии планируют избрать лидера ХДС Фридриха Мерца десятым федеральным канцлером.

Перед подписанием соглашения Мерц заявил, что коалиция стремится двигать Германию вперед "благодаря реформам и инвестициям". По его словам, Европа ожидает, что Германия снова внесет весомый вклад в общее дело.

"Я полностью убежден, что уже с завтрашнего дня мы сможем управлять нашей страной энергично, системно и надежно", - заявил Мерц.

"Новый немецкий темп"

Кандидат на должность вице-канцлера от СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что правительство сможет достичь успеха только при наличии командного духа. Он предложил девиз для коалиции черно-красных: "Германии нужно меньше администраторов и больше деятелей".

Лидер ХСС Маркус Зёдер призвал страну к "полному прогрессу". По его словам, это не произойдет мгновенно, однако "новый немецкий темп" должен быть достигнут через реализацию принятых коалицией решений.

Избрание нового канцлера

По словам издания, теперь путь к избранию нового канцлера Германии, которое запланировано на вторник, официально открыт. Чтобы стать канцлером, Мерц должен получить поддержку большинства депутатов Бундестага во время тайного голосования - это 316 голосов. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в общей сложности 328 депутатов.

После вероятного избрания 69-летний политик получит официальное подтверждение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю, а затем примет присягу в Бундестаге. Далее будут назначены и приведены к присяге министры правительства.

Коалиция СДПГ и ХДС

Напомним, что в этом году в Германии состоялись выборы, на которых победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцом. СДПГ получили третье место по итогам голосования.

В марте партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о формировании правительства.

А в начале апреля ХДС/ХСС и социал-демократы объявили о заключении коалиционного соглашения. Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы и бороться с проблемой нелегальной миграции.

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