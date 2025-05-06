Шольц уходит. Как Германия помогала Украине за время его каденции

Сегодня, 6 мая, Олаф Шольц покидает пост канцлера. Под его руководством Германия стала одним из ключевых союзников Украины в противостоянии агрессии РФ, оказывая значительную военную помощь и поддерживая евроинтеграцию страны.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о ключевых решениях Шольца по поддержке Украины.

Главное:

Чем была важна речь Шольца в начале войны в Украине?

Как Шольц поспособствовал предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС?

Какую помощь получила Украина от Германии за время каденции Шольца?

Знаковая речь о "смене эпох" в начале войны

Через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля 2022, Олаф Шольц выступил в Бундестаге с речью, объявив о "Zeitenwende" ("поворотный момент", или "смена эпох").

Канцлер заявил о необходимости кардинального изменения оборонной политики Германии, увеличения военных расходов и поддержки Украины.

Он подчеркнул, что 24 февраля 2022 стало переломом в истории Европы, ведь "Россия поставила своей целью не только уничтожить независимость Украины, но и разрушить систему европейской безопасности".

Эта речь Шольца была сигналом об изменении позиции Германии, которая долгое время ориентировалась на сотрудничество с Россией и придерживалась политики сдержанности в военных вопросах.

Смелый визит поддержки

Впервые в должности канцлера Олаф Шольц приехал в Киев 14 февраля 2022. На фоне обострения ситуации из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ, этот визит стал важным сигналом поддержки Украины со стороны Германии.

Через несколько месяцев Шольц вновь посетил Украину, но уже под угрозой ракетных атак российских оккупантов.

Делегация союзников в составе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоганниса с необъявленным визитом поездом добралась до Киева 16 июня 2022.

Этот визит показал, что Европа солидарна с Украиной и стоит на ее стороне.

Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в поезде "Укрзализныци" (t.me/UkrzalInfo)

Члены делегации посетили Ирпень, где увидели последствия обстрелов и оккупации РФ, встретились с президентом Зеленским, обсудили военную помощь, а также выступили с совместным заявлением о поддержке немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Кофе-брейк", открывший Украине путь в ЕС

23 июня 2022 Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, чему в определенной степени посодействовал Олаф Шольц.

Как писали СМИ, в ходе дискуссии по вопросу о начале переговоров о вступлении Украины канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, выступавшему против, "пойти выпить кофе за пределами комнаты".

Такой "кофе-брейк" позволил 26 другим лидерам ЕС проголосовать за начало переговоров по Украине без необходимого единогласия, поскольку по регламенту отсутствие одного голоса не блокирует решение.

Отметим, что именно этот перерыв на кофе вспомнил президент Украины Владимир Зеленский, благодаря Олафа Шольца за поддержку Украины в последнем телефонном разговоре с ним в должности канцлера Германии.

Помощь Украине от Германии

Под руководством Олафа Шольца Германия наращивала военную помощь Украине, начиная от ограниченных поставок до передачи "тяжелого вооружения". На данный момент Берлин - один из самых крупных доноров оборонной поддержки.

Поддержка Германии значительно усилила обороноспособность нашего государства, особенно в сферах ПВО, бронетехники, артиллерии и разведки. Хотя одобрение отдельных пакетов требовало длительных дискуссий.

Фото: Германия объявила о передаче установок Gepard во время первой встречи "Рамштайн" в апреле 2022 (GettyImages)

Для защиты городов от ракетных атак Украина получила от Германии первую систему противовоздушной обороны Patriot, которая является одной из самых современных в мире.

В настоящее время на вооружении Сил обороны уже три батареи Patriot. Также украинское небо защищают немецкие системы ПВО IRIS-T, системы Skynex, зенитные установки Gepard.

В целом за время полномасштабного вторжения Германия передала на нужды ВСУ широкий спектр военной техники:

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000;

Танки Leopard 1 и Leopard 2;

Боевые машины пехоты Marder;

Вертолеты Sea King;

Артиллерийские системы, например MARS II;

Различные типы дронов;

Танки разминирования;

Боеприпасы для разных видов вооружений;

Стрелковое оружие.

В вопросе военной поддержки Украины со стороны Германии отдельно стоит тема дальнобойных ракет Taurus.

Канцлер Олаф Шольц не раз говорил, что Германия не будет передавать Украине эти ракеты. Он объяснял свою позицию тем, что дальнобойное оружие, способное поражать цели в глубоком тылу России, может привести к нежелательной эскалации конфликта и сделать Германию непосредственно ответственной за обострение войны.

Помимо военной помощи, с начала полномасштабного вторжения Германия приняла более миллиона украинских беженцев, для которых правительство Шольца ввело широкие программы поддержки.

Также только в 2024 году Берлин выделил 200 млн евро на гуманитарную помощь для подготовки Украины к зиме и 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак.

При подготовке использовались: информация с сайта Представительства ФРГ в Украине, публикации Bild, DW, Politico, "Милитарный", публичные заявления канцлера Германии Олафа Шольца.