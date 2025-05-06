Кто подставил Мерца: как тайное голосование сорвало назначение нового канцлера Германии

РБК-Украина объясняет причины случившегося, кто в коалиции мог выступить против Мерца и почему, а также варианты дальнейшего развития событий.

Главное:

Почему бундестаг неожиданно провалил назначение Мерца канцлером?

Как события будут развиваться дальше и возможны ли досрочные выборы в Германии?

Кто выиграл от текущего политического кризиса?

Провальное голосование за назначение Фридриха Мерца канцлером шокировало Германию. Подобные инциденты ни разу не случались в послевоенной истории страны.

Тем более, что на этот раз коалиционные переговоры между блоком ХДС/ХСС во главе с Мерцем и социал-демократами прошли довольно гладко. А образованная ими коалиция имела хоть и небольшое, но все же большинство - 328 мандатов из 630 в бундестаге. И Мерц был абсолютно безальтернативным кандидатом в канцлеры от коалиции.

Тем не менее первая попытка его назначить окончилась провалом - "за" проголосовали 310 депутатов при 316 минимально необходимых. Теперь Германия снова погрузилась в политическую неопределенность.

Почему провалилось голосование за Мерца

В Германии главу правительства выбирают тайным голосованием. Следовательно, в принципе невозможно узнать, кто из членов коалиции саботировал достигнутые договоренности и не поддержал Мерца.

Обе составляющие коалиции - блок ХДС/ХСС и социал-демократы публично отводят от себя любые подозрения.

Но причины провалить кандидатуру Мерца могли быть и у тех, и у других. Так, в лагере эсдеков далеко не все были согласны войти в коалицию с ХДС/ХСС на правах младшего партнера. Коалиционное соглашение поддержали 85% членов партии - следовательно, определенные оппозиционные настроения в Социал-демократической партии существуют.

Вполне могли "прокатить" Мерца и его однопартийцы. Тем более, еще до голосования в ХДС/ХСС звучала критика в адрес лидера. Причина в том, что Мерц отказался от одного из своих ключевых предвыборных обещаний - сократить бюджетные расходы. Напротив, под самый конец предыдущего созыва бундестага он смог провести через парламент изменения в Конституцию, сняв ограничения на финансирование инфраструктуры и обороны за счет госдолга. Ранее РБК-Украина подробно писало об этом.

Как события будут развиваться дальше

На данный момент заседание бундестага прервано, фракции проводят консультации на счет дальнейшего развития событий. Большинство склоняется к тому, чтобы сократить процедуру подготовки ко второму раунду голосования и провести его уже в среду, 7 мая. В противном случае голосование может состояться не ранее пятницы, 9 мая.

Для Мерца ситуация осложняется несколькими факторами. Прежде всего, на эту неделю у него уже есть плотный график важных международных мероприятий, на которых он должен был присутствовать в качестве полноправного канцлера Германии. Это стимулирует Мерца и его соратников к тому, чтобы провести новое голосование поскорее.

Но есть и политический момент - из-за тайного характера голосования непонятно, с какими именно внутрифракционными группами Мерцу нужно "поработать", чтобы склонить их на свою сторону. А если голосов не хватит и во второй раз, для Мерца это станет уже не провалом, а настоящей политической катастрофой. Потому сейчас потенциальный канцлер наверняка взвешивает эти риски.

Что будет в случае повторного провала Мерца

Согласно немецкому законодательству, если и со второй попытки кандидат в канцлеры не набирает абсолютного большинства голосов (316 из 630), тогда немедленно проводится третий раунд голосования.

И для победы в нем кандидату достаточно будет набрать голосов больше, чем конкуренты, абсолютное большинство уже не требуется. Поскольку Мерц является единственным реальным кандидатом в канцлеры, это условие он выполнит без проблем.

Тогда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер окажется перед выбором. Он либо назначит Мерца канцлером, либо распустит бундестаг и объявит новые выборы. С учетом политических подходов Штайнмайера, он однозначно выберет первый вариант.

Кто выиграл от текущего политического кризиса в Германии

Таким образом, Фридрих Мерц в конечном счете почти наверняка станет новым канцлером. Но подобные проблемы в самом начале его каденции, безусловно, серьезно ослабят его политические позиции. В частности, сегодняшняя ситуация показала, что Мерц не может рассчитывать на уверенную поддержку своих соратников по коалиции. А без такой поддержки ему не обойтись при реализации своей программы, которую сам потенциальный канцлер очертил как очень амбициозную.

В сухом остатке, больше всего от текущего кризиса в бундестаге выиграла крупнейшая оппозиционная фракция - праворадикальная "Альтернатива для Германии". Ее лидер Алисе Вайдель уже заявила, что коалиция продемонстрировала свою слабость и призвала к досрочным парламентским выборам. Согласно текущим соцопросам, АдГ является уверенным лидером рейтингов.