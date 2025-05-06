Мерца обрали канцлером Німеччини з другої спроби: хто буде в його команді

Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Він заміняє на цьому посту соціал-демократа Олафа Шольца.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, що Мерц був обраний Бундестагом з другої спроби. Оскільки під час першого туру кандидату від блоку ХДС/ХСС не вдалося отримати абсолютну більшість (він набрав 310 голосів). Подібні інциденти жодного разу не траплялися в післявоєнній історії країни.
Після провального голосування засідання Бундестагу було перервано для партійних консультацій. І вже час другого туру за призначення Мерца канцлером Німеччини проголосували 325 депутатів Бундестагу (голосування є таємним). При цьому 289 були проти, 1 - утримався.
Для обрання кандидату було достатньо отримати 316 голосів з 630 (в Бундестазі 328 депутатів від ХДС та СДПН). Таким чином, 69-річний Мерц стає десятим канцлером Німеччини.
Мерц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. З отриманням цього документа він офіційно стає канцлером. Після цього він відразу повертається до Бундестагу для складання присяги.
Як очікується, після успішного призначення Мерца канцлером, також має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.
Так, раніше лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів та Соціал-демократичної партії Німеччини підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду. Документ став основою для функціонування нового німецького уряду.
Блок ХДС/ХСС опублікував список майбутніх міністрів уряду Німеччини:
Очікується оголошення про формування нового уряду. Міністри складуть присягу. Таким чином, сьогодні через шість місяців після розпаду світлофорної коаліції Німеччина отримає новий уряд.
Фрідріх Мерц очолює ХДС з 2022 року та був лідером опозиції в Бундестазі до обрання канцлером. До повернення в політику працював корпоративним юристом і обіймав керівні посади в компаніях, зокрема в BlackRock Germany.
Він виступає за активну підтримку України та посилення європейської оборонної політики, водночас закликаючи до обережності та координації дій на міжнародному рівні.
Мерц неодноразово виступав за надання Україні крилатих ракет Taurus, чого так і не зробив попередній уряд Олафа Шольца, при тому, що Німеччина надала Україні низку іншого озброєння та техніки. Втім, Мерц заявляв, що передасть Україні Taurus лише за узгодженням з європейськими партнерами.
Більше про те, чи стане Німеччина під проводом Фрідріха Мерца новим лідером західного світу, як новий канцлер ламає усталені правила німецької політики і чи чекати Україні на Taurus - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Додамо, що вчора, 5 травня у дворі військового комплексу Бендлерблок відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, який залишив посаду канцлера Німеччини.
Виступаючи з промовою під час церемонії, Шольц закликав до єдності та збереження демократичних цінностей. Мерцу, який є його наступником, Шольц побажав "успіхів, удачі та легкої руки".
"У важкі часи, які неодмінно настануть, я бажаю вам зустрічей, з яких ви зможете черпати сили та впевненість", - додав він.
Більше про Шольца та його ключові рішення щодо підтримки України - РБК-Україна також писало в окремому матеріалі.
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