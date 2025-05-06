Мерца обрали канцлером Німеччини з другої спроби: хто буде в його команді

Зазначимо, що Мерц був обраний Бундестагом з другої спроби. Оскільки під час першого туру кандидату від блоку ХДС/ХСС не вдалося отримати абсолютну більшість (він набрав 310 голосів). Подібні інциденти жодного разу не траплялися в післявоєнній історії країни.

Після провального голосування засідання Бундестагу було перервано для партійних консультацій. І вже час другого туру за призначення Мерца канцлером Німеччини проголосували 325 депутатів Бундестагу (голосування є таємним). При цьому 289 були проти, 1 - утримався.

Для обрання кандидату було достатньо отримати 316 голосів з 630 (в Бундестазі 328 депутатів від ХДС та СДПН). Таким чином, 69-річний Мерц стає десятим канцлером Німеччини.

Мерц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. З отриманням цього документа він офіційно стає канцлером. Після цього він відразу повертається до Бундестагу для складання присяги.

Як очікується, після успішного призначення Мерца канцлером, також має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.

Так, раніше лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів та Соціал-демократичної партії Німеччини підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду. Документ став основою для функціонування нового німецького уряду.

Блок ХДС/ХСС опублікував список майбутніх міністрів уряду Німеччини:

Борис Пісторіус , згідно зі списком, залишається на своїй посаді.

, згідно зі списком, залишається на своїй посаді. Співголова партії Ларс Клінгбайль має стати міністром фінансів та віцеканцлер.

має стати міністром фінансів та віцеканцлер. Новим міністром праці, як очікується, стане колишня голова Бундестагу Бербель Бас .

. Міністром будівництва - колишній заступник керівника парламентської фракції СДПН Верена Хубертц .

. Карстен Шнайдер має стати новим міністром довкілля.

має стати новим міністром довкілля. Колишній міністр освіти федеральної землі Рейнланд-Пфальц Стефані Хубіг - міністром юстиції.

- міністром юстиції. Уповноважена з питань інтеграції та боротьби з расизмом Реєм Алабалі-Радован очолить міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

очолить міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Йоган Вадефуль має очолити міністерство закордонних справ.

має очолити міністерство закордонних справ. Александр Добріндт- міністерство внутрішніх справ.

Очікується оголошення про формування нового уряду. Міністри складуть присягу. Таким чином, сьогодні через шість місяців після розпаду світлофорної коаліції Німеччина отримає новий уряд.

Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц очолює ХДС з 2022 року та був лідером опозиції в Бундестазі до обрання канцлером. До повернення в політику працював корпоративним юристом і обіймав керівні посади в компаніях, зокрема в BlackRock Germany.

Він виступає за активну підтримку України та посилення європейської оборонної політики, водночас закликаючи до обережності та координації дій на міжнародному рівні.

Мерц неодноразово виступав за надання Україні крилатих ракет Taurus, чого так і не зробив попередній уряд Олафа Шольца, при тому, що Німеччина надала Україні низку іншого озброєння та техніки. Втім, Мерц заявляв, що передасть Україні Taurus лише за узгодженням з європейськими партнерами.

Більше про те, чи стане Німеччина під проводом Фрідріха Мерца новим лідером західного світу, як новий канцлер ламає усталені правила німецької політики і чи чекати Україні на Taurus - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.