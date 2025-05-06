Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине

О том, станет ли Германия под предводительством Фридриха Мерца новым лидером западного мира, как новый канцлер ломает устоявшиеся правила немецкой политики и ждать ли Украине поставок "Таурусов" – читайте в материале журналистов РБК-Украина Милана Лелича и Романа Кота.

Главное:

Как Трамп заставил Мерца пересмотреть свои подходы к политике?

Почему "Таурусы" станут главным тестом для канцлера Мерца?

Что новое правительство обещает Украине и чего ждать беженцам в Германии?

Будет ли новая власть в Берлине сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии"?

"Это действительно последнее предупреждение партиям демократического центра", – заявил сразу после выборов 23 февраля Фридрих Мерц, который сегодня, 6 мая, официально должен стать новым канцлером Германии. Он имел в виду заоблачно высокий – 21% – голосов, который набрала праворадикальная "Альтернатива для Германии" (АдГ).

На этот раз возглавляемый Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС), вместе с вечными союзниками из Христианско-социального союза (ХСС), смог сформировать совместно с социал-демократами "большую коалицию". Правда, будущее правительство Мерца будет опираться на крайне тонкое большинство в бундестаге – всего в 13 голосов.

Но и сама возможность в принципе сформировать коалицию без праворадикалов, по многим оценкам, в Германии может произойти едва ли не в последний раз. Стремительный рост популярности АдГ в следующем созыве бундестага может привести к тому, что при формировании следующего правительства без них уже не удастся обойтись.

Поэтому Мерцу предстоит переломить этот тренд, вернув симпатии немецкого избирателя к традиционным центристским партиям. Но делать это ему придется в крайне непростых условиях, как внутренних, так и внешних.

Заседание немецкого бундестага (фото: Getty Images)

Немецкая экономика, двигатель всего Евросоюза, уже длительное время находится в рецессии. Тарифные споры с США только добавляют нестабильности. Нерешенной остается проблема миграции. Война в Украине до сих пор продолжается, а официальные лица из немецкой армии и разведки открыто говорят о том, что через несколько лет Путин сможет атаковать уже и страны НАТО.

Даже до вступления в должность Мерц успел растерять долю полученного на выборах доверия. Последние опросы Forsa свидетельствуют, что сейчас за ХДС/ХСС проголосовали бы 24% немцев, тогда как еще в феврале на выборах блок набрал 28%. А более половины электората вообще не верят в то, что Мерц сможет стать хорошим канцлером.

Зато популярность АдГ и в дальнейшем бьет рекорды. За два месяца с последних выборов она набрала еще пять процентов популярности и теперь лидирует в опросах – впервые в послевоенной немецкой истории – с показателем в 26% поддержки.

Впрочем, любой кризис автоматически означает и возможность. В данном случае – возможность для Мерца вернуть Германии уже подзабытую роль европейского лидера. "Германия имеет все шансы превратиться для Украины в партнера номер один. Именно сейчас наступил этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая мощь", – сказал в интервью РБК-Украина экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Зачем Мерц изменил Конституцию и отказался от своих обещаний

В некоторой степени Мерцу будет проще работать на посту, чем его предшественнику Олафу Шольцу. Новый канцлер будет опираться на коалицию из двух, а не трех партий, что дает больше пространства для маневра. Однако наложенные союзом с социал-демократами ограничения все же остаются, что воплотилось и в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и эсдеками, где часто не хватает конкретики.

К примеру, коалицианты договорились "продолжать и усиливать" разнообразную поддержку Украины, без особых подробностей о ее объемах и характере.

Однако в своих публичных выступлениях последних недель Мерц демонстрирует куда большую решимость. Тем более, что период между немецкими выборами и его вступлением в должность пришелся на максимальную турбулентность в мировой политике, вызванную активностью Дональда Трампа.

Европа достаточно быстро поняла, что "вечный" союз с Соединенными Штатами внезапно может быть разорван, а безопасность и будущее Евросоюза – это дело самого Евросоюза, о чем открытым текстом говорят представители новой американской администрации.

"Ключевой месседж для Дональда Трампа: Германия снова на правильном пути. Европа может положиться на Германию", – заявил Мерц после подписания коалиционного соглашения, пообещав "сильный план, чтобы снова вывести нашу страну на передовое место".

Примечательно, что тем самым он пошел вразрез с собственным устоявшимся политическим мировоззрением. Как отмечает European Council on Foreign Relations, внешнеполитические взгляды Мерца всегда опирались на три столпа: это преданность общеевропейскому делу, тесный союз с США, а также максимально суженное понимание немецких "национальных интересов". Иначе говоря, нежелание позиционировать Германию как общеевропейского лидера и проводника.

Подписание коалиционного соглашения. Слева направо: лидер ХСС Маркус Зедер, канцлер Фридрих Мерц, лидеры социал-демократов: Ларс Клингбайль и Саския Эскен (фото: Getty Images)

Но бурные времена заставили Мерца пересмотреть свои подходы. Ведь недаром аж 82% немцев уже не считают США надежным союзником. И Германия Мерца, в ожидании многих, как внутри страны, так и за рубежом, призвана заполнить этот вакуум лидерства в западном мире.

Для этого Мерцу, еще даже до получения канцлерской должности, пришлось принимать меры, которые противоречат не только его мировоззрению, но и обещаниям во время избирательной кампании.

Так, во время агитации Мерц активно выступал за ограничение бюджетных расходов, это было одним из ключевых предвыборных обещаний. Но уже в марте лидер ХДС провел через парламент изменения в Конституцию, которые сняли ограничения на финансирование нескольких сфер, в том числе и обороны, за счет заимствований – ослабили так называемый "долговой тормоз".

Для этого пришлось даже созвать экстренное заседание бундестага уже прошлого созыва, за считанные дни до завершения его каденции – ведь в нынешнем созыве для изменения Конституции точно не хватило бы голосов.

Это решение открыло дорогу не только для выделения давно обещанных 3 млрд евро на помощь Украине, но и для значительно более масштабных проектов. В частности, Мерц планирует влить до триллиона евро в развитие немецкой армии и инфраструктуры – что при старых конституционных правилах было бы технически невозможным.

Впрочем, Мерцу еще предстоит убеждать немецких избирателей в целесообразности таких шагов. Немецкое общество не благосклонно к тому, чтобы страна брала на себя дополнительные обязательства и играла лидерскую роль в Европе.

"Если мы посмотрим на социологические опросы, то на вопрос о том, должна ли Германия брать на себя большую ответственность за безопасность в Европе или же большую ответственность за какие-то международные дела, то более 50, а то и практически 60% немцев отвечают на этот вопрос отрицательно", – сказал РБК-Украина политолог-международник, аналитик в Западном Институте в Познани Виктор Савинок.

Вероятно, здесь играют роль некоторые распространенные среди немецкого общества стереотипы. "Многие в Германии свято убеждены в том, что если Путин действительно решит пойти дальше и нападет на другие европейские страны, то Берлин сможет договориться с россиянами, чтобы их не двигали. Именно этим, как по мне, объясняется такая неспешность в усилении собственной обороноспособности - надеждой на то, что они все "разрулят", - сказал РБК-Украина Андрей Мельник.

По словам дипломата, иллюзорность таких надежд очевидна даже учитывая бэкграунд Путина, который встретил развал СССР ("крупнейшую геополитическую катастрофу 20-го века", по словам российского диктатора) как раз в Восточной Германии. Так что она в воображении хозяина Кремля тоже является частью советской империи. "Я верю, что Мерц чувствует реальность этой военной угрозы для Германии и будет соответствующим образом действовать", – отметил Мельник.

Почему вопрос "Таурусов" разделяет новую коалицию

За последние недели РБК-Украина слышало много надежд от украинских чиновников и западных дипломатов на то, что Германия под руководством Мерца в целом будет проводить значительно более активную внешнюю политику, чем при предшественниках. Собственно, не успел еще Мерц получить официальные канцлерские полномочия, а этот процесс уже начался.

К примеру, Германия очень активно включилась в работу "коалиции решительных", ее представители участвуют в различных встречах на тему мирного урегулирования в Украине, на уровне с французами и британцами. Это при том, что для характеристики правительства Шольца слово "решительный" было, наверное, наименее уместным эпитетом.

На украинском треке эту решительность Мерцу придется продемонстрировать уже очень скоро. "Лакмусовой бумажкой для новой коалиции станет поставка Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия "Таурус". Мерц во время избирательной кампании и после своей победы прямо выступал за предоставление Украине системы "Таурус", – сказал РБК-Украина Мельник.

Ракеты "Таурус" (фото: Getty Images)

Несмотря на то, что сами по себе "Таурусы" не смогут радикально изменить ход боевых действий (тем более, Германия априори сможет предоставить Украине достаточно ограниченное количество ракет), но лучшей проверки политической воли Мерца не найти.

Ведь он с легкостью может найти немало объяснений отказа предоставлять Украине "Таурусы": это и позиция партнеров по коалиции – социал-демократов, и общественное мнение в Германии, которое боится, что таким образом страну "втянут в войну", и общая неопределенность администрации Трампа относительно помощи Украине.

Тема "Таурусов" уже вызывает споры внутри правящей коалиции. К примеру, свой скепсис на эту тему высказал социал-демократ Борис Писториус, который в новом правительстве останется на посту министра обороны. По его словам, есть "весомые аргументы" как в пользу этого решения, так и против.

Зато его коллега по правительству, представитель ХДС Иоганн Вадефуль, который займет должность главы МИД, ранее открыто поддерживал передачу Украине "Таурусов", хотя в последние дни стал несколько осторожнее в этом вопросе.

В целом же и Писториуса, и Вадефуля, как ключевых с точки зрения Киева чиновников, однозначно следует причислять к проукраинскому лагерю. "Вадефуль и Писториус – это две фигуры, которые, во-первых, среди населения имеют большое доверие. А восстановление доверия к демократической власти – это один из важных вызовов для этого правительства. У этих политиков есть, с одной стороны, доверие среди населения, хорошие рейтинги и, с другой стороны, у обоих есть четкое понимание тех вызовов безопасности, которые стоят перед Германией", – сказал в комментарии РБК-Украина экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

Не менее важно, что в новой конструкции немецкой власти канцлер и глава МИД будут членами одной партии – ХДС, что позволит избегать между ними противоречий. Ведь в предыдущем правительстве "зеленая" глава МИД Анналена Бербок нередко конфликтовала с социал-демократом Шольцом.

По двум стратегическим вопросам – членства Украины в Евросоюзе и НАТО – позиция нового правительства четко проукраинская. Для Берлина это является не меньшим политическим сдвигом, чем отказ от "долгового тормоза".

Особенно это касается украинского членства в НАТО, относительно которого немецкая власть всегда была крайне скептической, как и Соединенные Штаты. "Мы остаемся верными взятым на себя обязательствам относительно перспективы членства Украины в НАТО", – говорится в коалиционном соглашении.

Зато в вопросе украинских беженцев, которых в Германии насчитывается более миллиона, новая власть настроена достаточно жестко. Но здесь речь идет не о каком-то предвзятом отношении именно к украинцам. А об отказе от фактической политики "открытых дверей", которую Германия проводила последнее десятилетие.

"Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов. Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты от войны будут удерживать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу. В принципе, это касается не только украинцев, а любых получателей социальной помощи", – сказал изданию Шевченко.

В 2022 году Мерц даже спровоцировал скандал, назвав украинских беглецов от войны "туристами на социальном обеспечении". Впоследствии председатель ХДС извинился за свои слова, однако общего жесткого подхода к миграционным вопросам не изменил.

Настолько, что за месяц до выборов нарушил еще одно фундаментальное правило респектабельных немецких политиков – никогда не полагаться на голоса праворадикалов из "Альтернативы для Германии". Но в конце января именно голоса АдГ позволили Мерцу провести через бундестаг резолюцию с призывом к строгим миграционным мерам.

Пойдет ли Мерц на сотрудничество с праворадикалами

Январский маневр Мерца с АдГ вызвал настоящую бурю в немецком политикуме и обществе, вплоть до многолюдных акций протеста на улицах немецких городов. Лидер ХДС проигнорировал так называемый "брандмауэр" – отказ от любых коалиций и сотрудничества с ультраправыми.

В нынешнем бундестаге праворадикалы будут самой крупной оппозиционной фракцией, и избегать контактов с ними Мерцу будет еще сложнее. Тем более учитывая крайне скромный запас голосов у парламентского большинства.

"Мерцу будет непросто из-за того, что, с одной стороны, часть его политической силы требует от него удерживать брандмауэр любой ценой. Но, с другой стороны, растет влияние среды, которая заявляет, что брандмауэр уже не имеет такой весовой силы, поэтому необходимо от него отказаться. Это прежде всего восточногерманские деятели и разнообразные консервативные публицисты", – сказал РБК-Украина Виктор Савинок.

По словам эксперта, аргументы последних сводятся к двум тезисам. Первый – что АдГ не подготовлена к системной работе в правительстве, не имеет кадров, поэтому привлечение ее в коалицию приведет к падению рейтингов праворадикалов.

Второй аргумент – что АдГ, став частью власти, перейдет к умеренной риторике, как это произошло с радикальными силами в некоторых других европейских странах.

"С обоими этими аргументами можно дискутировать, особенно со второй частью, о смягчении риторики, потому что мы видим, что на протяжении всей уже более 10-летней истории АдГ радикализирует свою риторику", – сказал Савинок.

Митинг "Альтернативы для Германии" (фото: Getty Images)

Оправдывать потенциальное сотрудничество с праворадикалами Мерцу будет еще сложнее ввиду того, что на днях партию официально признали экстремистской. Но это не означает ее запрета, такой статус предполагает разве что более широкие возможности немецких спецслужб и правоохранителей по контролю ее деятельности.

"То, что АдГ признали экстремистской, не значит, что партия прекратит свое существование. Я даже вижу риск в том, что партия может учесть это решение и немного пересмотреть свою политику и стать менее экстремистской, но от этого ее идеологическая платформа – возвращение к Германии, которой уже нет, образца 80-х годов – не изменится", – отметил изданию Дмитрий Шевченко.

По его словам, осознание того, что на следующих выборах именно АдГ может набрать больше всего голосов, может стать фактором, который будет держать "большую коалицию" вместе, несмотря на все разногласия. Сам Мерц пока очень осторожно прокомментировал возможность запрета АдГ как таковой.

В любом случае, завершение переходного политического периода в Германии однозначно должно пойти на пользу как самой стране, так и Европе в целом и Украине в частности. Невероятно сложные геополитические условия подталкивают Германию и Мерца к тому, чтобы взять на себя лидерство в западном мире. Тем более, что второго шанса адекватным политикам немецкий электорат уже может и не дать.

При написании статьи использовались материалы Bloomberg, ECFR, Al Jazeera, BBC, текст коалиционного соглашения, экспертные комментарии Виктора Савинка и Дмитрия Шевченко.