Мерц и Орбан поссорились на саммите в Дании: СМИ раскрыли детали спора

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Правительство Германии отказалось официально комментировать ситуацию. Венгерские представители также пока не предоставили ответа на запрос журналистов.

"Это было напряженно, это был особенно увлекательный европейский саммит", - заявил Орбан, комментируя итоги встречи.

Это обострило дискуссию на фоне попыток ЕС объединиться вокруг планов укрепления обороноспособности, особенно после серии нарушений воздушного пространства Россией.

Мерц упрекнул Орбана в срыве переговоров, ведь венгерский премьер ранее неоднократно блокировал санкции против России и выступал против евроинтеграционных стремлений Украины.

Как пишет издание, спор возник во время обсуждения планов усиления безопасности Европейского Союза и поддержки Украины.

Последние заявления Орбана

Напомним, во время саммита лидеров ЕС в Копенгагене (Дания) Орбан обменялся выпадами с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который напомнил, что их критическое отношение друг к другу из-за позиции по войне в Украине известно уже много лет.

Также Орбан цинично заявил, что в случае вступления Украины в Евросоюз страны-члены будут вынуждены выплачивать Киеву деньги по различным программам, именно поэтому Будапешт выступает против расширения ЕС.

Кроме того, венгерский премьер обвинил Брюссель в намерении "начать войну в Европе".