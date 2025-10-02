Мерц и Орбан поссорились на саммите в Дании: СМИ раскрыли детали спора
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, спор возник во время обсуждения планов усиления безопасности Европейского Союза и поддержки Украины.
Мерц упрекнул Орбана в срыве переговоров, ведь венгерский премьер ранее неоднократно блокировал санкции против России и выступал против евроинтеграционных стремлений Украины.
Это обострило дискуссию на фоне попыток ЕС объединиться вокруг планов укрепления обороноспособности, особенно после серии нарушений воздушного пространства Россией.
"Это было напряженно, это был особенно увлекательный европейский саммит", - заявил Орбан, комментируя итоги встречи.
Правительство Германии отказалось официально комментировать ситуацию. Венгерские представители также пока не предоставили ответа на запрос журналистов.
Последние заявления Орбана
Напомним, во время саммита лидеров ЕС в Копенгагене (Дания) Орбан обменялся выпадами с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который напомнил, что их критическое отношение друг к другу из-за позиции по войне в Украине известно уже много лет.
Также Орбан цинично заявил, что в случае вступления Украины в Евросоюз страны-члены будут вынуждены выплачивать Киеву деньги по различным программам, именно поэтому Будапешт выступает против расширения ЕС.
Кроме того, венгерский премьер обвинил Брюссель в намерении "начать войну в Европе".