ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Драмы не будет? В НАТО сделали заявление об отношениях с США

12:22 30.05.2026 Сб
2 мин
Действительно ли за жесткой критикой Белого дома скрывается глубокий кризис в отношениях между союзниками?
aimg Мария Науменко
Драмы не будет? В НАТО сделали заявление об отношениях с США Фото: председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Несмотря на жесткие заявления администрации президента США Дональда Трампа в адрес Европы, в НАТО не видят кризиса в отношениях и уверены в выполнении новых оборонных планов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: НАТО создает систему быстрого развертывания войск в Балтике, - Reuters

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что европейские союзники уже реагируют на требования Вашингтона по увеличению оборонных расходов и движутся к выполнению новых целей Альянса.

По его словам, НАТО имеет четкий механизм оборонного планирования, который позволит странам-членам постепенно нарастить необходимые способности и достичь целевого уровня расходов в 5% ВВП.

"У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который предоставляет нам необходимые возможности, и мы вовремя их получим", - подчеркнул Каво Драгоне.

Он также подчеркнул, что "с военной точки зрения" в отношениях между НАТО и США нет никаких "драматических ситуаций".

Комментируя недавние инциденты с российскими беспилотниками, которые нарушали воздушное пространство стран НАТО, Каво Драгоне призвал не реагировать на такие случаи "чрезмерно" эмоционально.

Заявления Каво Драгоне прозвучали после выступления министра обороны США Пита Гегсета на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он отметил, что страны Европы и НАТО должны принять ряд важных решений, не уточнив, о чем именно идет речь.

На фоне дискуссий о будущей роли США в НАТО ранее появилась информация, что Вашингтон может сократить часть своих военных ресурсов в Европе и переложить большую ответственность за оборону континента на союзников.

По данным Spiegel, в Альянсе такие планы называют потенциальным "поворотным моментом", поскольку европейским странам придется быстрее наращивать собственные оборонительные способности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины НАТО Соединенные Штаты Америки
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве