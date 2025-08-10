ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чего на самом деле хочет каждый знак Зодиака в любви: Ракам нужна стабильность, Овнам - страсть

Воскресенье 10 августа 2025 22:08
UA EN RU
Чего на самом деле хочет каждый знак Зодиака в любви: Ракам нужна стабильность, Овнам - страсть Что нужно для счастья каждому знаку Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Каждый знак Зодиака имеет собственные эмоциональные потребности, без которых отношения теряют смысл. Для одних важны стабильность и спокойствие, другие не представляют любовь без страсти и драйва.

Что нужно каждому знаку Зодиака, чтобы быть счастливым в отношениях, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Овен

Их счастье в искренности, страсти и прямоте в общении. Они раскрываются рядом с теми, кто уважает их свободу и способен поддерживать их энергию. Овны стремятся к драйву, но ненавидят манипуляции, поэтому любая ложь или игра заставляет их уйти.

Телец

Верность, тепло и стабильность - основа их спокойствия. Они открываются, когда чувствуют настоящую ценность в отношениях, подтвержденную конкретными действиями. Для Тельцов важны поступки, а не громкие слова. И предательство доверия практически не оставляет шансов на второй шанс.

Близнецы

Их вдохновляет глубокое общение, свобода и постоянный обмен идеями. Им нужно ощущение, что их слышат, понимают и принимают все грани их личности. Рутинность убивает интерес, а партнер, который пытается "упростить" Близнецов, быстро теряет их расположение.

Рак

Комфорт, эмоциональная стабильность и забота создают для них безопасное пространство. Больше всего Раки ценят любовь без осуждения и давления на их уязвимость. Если их чувства игнорируют, они замыкаются в себе и отдаляются.

Лев

Верность, признание и эмоциональная поддержка позволяют им сиять. Они хотят чувствовать, что их видят и ценят. Хотя им нравятся громкие жесты, искренность имеет наибольший вес. Игнорирование быстро заставляет их дистанцироваться.

Дева

Структура, предсказуемость и тихое понимание создают их зону комфорта. Они раскрываются постепенно и ценят партнеров, способных терпеливо слушать и уважать их мысли. А резкая критика ранит сильнее, чем они показывают.

Весы

В отношениях им нужны спокойствие, баланс и взаимная забота. Они нуждаются в ласке и открытом общении. Попытки манипулировать вызывают тревогу, а хаос заставляет Весов сомневаться в будущем отношений.

Скорпион

Доверие, глубина чувств и преданность - ключ к их сердцу. Они избегают поверхностных отношений и стремятся видеть настоящую душу партнера. Ложь или дистанция заставляют их закрываться, но в безопасных условиях они любят с невероятной страстью.

Стрелец

Свобода, радость и честность поддерживают открытость Стрельцов. Они ценят тех, кто дает им пространство для развития без ревности. Контроль и давление побуждают их искать выход. И они всегда его находят.

Козерог

Стабильность, уважение и надежность формируют их ощущение счастья в любви. Им нужен партнер, который четко знает, чего хочет, и выполняет обещания. Непоследовательность быстро заставляет их отдаляться.

Водолей

Водолеев делают счастливыми независимость, глубокая связь и взаимное уважение. Они ценят принятие со всеми особенностями характера. А манипуляции или чрезмерный контроль разрушат даже самые крепкие чувства.

Рыбы

Эмоциональная близость, нежность и немного романтики создают для них идеальные условия. Они расцветают в отношениях, где можно мечтать и быть уязвимыми. Равнодушие заставляет их прятаться в собственных фантазиях.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН