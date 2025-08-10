ua en ru
Понедельник станет поцелуем судьбы для 5 знаков Зодиака: кого накроет счастьем с головой

Воскресенье 10 августа 2025 19:22
Понедельник станет поцелуем судьбы для 5 знаков Зодиака: кого накроет счастьем с головой Гороскоп на понедельник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже в этот понедельник, 11 августа, представителей 5 знаков Зодиака накроет волной счастья и радости. Судьба готовит для них особый сюрприз, который будет неожиданным и очень приятным.

Каким знакам Зодиака повезет 11 августа, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Рыбы

В этот день вы точно будете знать, куда двигаться дальше, ведь Вселенная даст вам важный знак. Занимайтесь исключительно тем, чего хотите именно вы. В понедельник вам следует сосредоточиться на своих мечтах и желаниях, а все остальное - игнорируйте и не стесняйтесь ставить себя на первое место.

Рак

Гороскоп на понедельник обещает вам шанс не просто сгенерировать замечательную идею, но и сразу ее реализовать. Мысли станут светлыми, вы сможете освободиться от негатива и страха, который кто-то пытался вам навязать. Изменения, как и чудеса и счастье, которые накрывают с головой, придут тогда, когда вы их не будете ждать, но в этом их главная "изюминка".

Водолей

11 августа судьба подарит вам реальную возможность впустить счастье в свою жизнь. Воспринимайте это как поцелуй для успеха, одно событие изменит день к лучшему, а потом меняться начнет и все вокруг. Энергии будет немало, не подавляйте ее и смело двигайтесь вперед.

Овен

Гороскоп на этот день обещает вам момент, после которого вы будто откроете глаза и поймете, что в чем-то сильно ошибались. Но не следует расстраиваться, ведь судьба поможет вам исправить ошибки и призвать счастье. Концентрируйтесь только на том, что для вас важно, и не бойтесь кардинальных изменений.

Весы

В понедельник вы поймете, что некоторые проблемы, которые долго были вашим бременем, могут решиться буквально по щелчку пальцев. Для этого нужно чудо, которое для вас не пожалеет судьба. Новые пути и события могут пугать, но не стоит поддаваться эмоциям, вас ждут только приятные сюрпризы.

