Кабмін повідомив подробиці про введення карантину в Україні

Обмеження в Україні вводять 12 березня
Кабінет міністрів опублікував рішення про введення карантину в Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду.
Прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
"Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів", - йдеться у повідомленні.
Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Раніше повідомлялось, що в Україні з 12 березня вводять карантин. Він буде тривати три тижні.
Разом з тим, вводиться карантин у Києві, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень.
Зазначимо, станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.