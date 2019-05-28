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Меркель сумнівається, що її наступниця впорається зі своїми обов'язками

Новини » Політика    28.05.2019 - 21:49
Меркель сумнівається, що її наступниця впорається зі своїми обов'язками
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

Причиною таких висновків стала втрата популярності Крамп-Карренбауер з тих пір, як вона стала лідером ХДС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засумнівалася в тому, що її наступниця на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і претендент на посаду канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауер впорається зі своїми обов'язками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела, знайомі з міркуваннями канцлера, заявили, що причиною таких висновків стала втрата популярності Крамп-Карренбауер з тих пір, як вона стала лідером ХДС у грудні 2018 року, і найгірший результат партії, продемонстрований на національних виборах минулої неділі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, що змінила на цьому посту канцлера Німеччини Ангелу Меркель, не планує займати посаду канцлера до офіційного закінчення строку повноважень Меркель в 2021 році.

Крамп-Карренбауэр зазначила, що ХДС висуне кандидата на пост канцлера в кінці осені 2020 року, відразу після прийняття нової програми партії.

Додамо, раніше Ангела Меркель підтвердила, що не збирається займати політичні посади після того, як у 2021 році підійде термін закінчення її повноважень.

 

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