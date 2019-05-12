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Голова партії Меркель не претендуватиме на посаду канцлера до 2021

Новини » Політика    12.05.2019 - 07:04
Голова партії Меркель не претендуватиме на посаду канцлера до 2021
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбавер (twitter.com/BerlinPolicy)

ХДС висуне кандидата на посаду канцлера наприкінці осені 2020 року

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбавер, що змінила на цій посаді канцлера Німеччини Ангелу Меркель, не планує займати посаду канцлера до офіційного завершення терміну повноважень Меркель у 2021 році. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, передає РБК-Україна.

" Канцлер і уряд були обрані на весь термін повноважень, що і громадяни справедливо очікують, що вони серйозно ставляться до зобов'язань, що випливають з цих виборів. Тому я виключаю, що буду докладати зусилля для безглуздих змін", - заявила голова ХДС.

Раніше Меркель, яка очолює уряд Німеччини з 2005 року, повідомила, що не буде претендувати на посаду голови ХДС і не має наміру знову ставати канцлером в 2021 році.

Крамп-Карренбауэр зазначила, що ХДС висуне кандидата на пост канцлера в кінці осені 2020 року, відразу після прийняття нової програми партії.

У грудні минулого року на з'їзді партії Крамп-Карренбауэр була обрана головою ХДС замість Меркель.

Нагадаємо, Аннегрет Крамп-Карренбавер стала на захист спорудження "Північного потоку-2", однак заявила, що розуміє занепокоєння сусідніх держав щодо цього газопроводу. 

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