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Меркель сомневается, что ее преемница справится со своими обязанностями

Новости » Политика    28.05.2019 - 21:49
Меркель сомневается, что ее преемница справится со своими обязанностями
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

Причиной таких выводов стала потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники, знакомые с рассуждениями канцлера, заявили, что причиной таких выводов стала потеря популярности Крамп-Карренбауэр с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, и худший результат партии, продемонстрированный на национальных выборах в минувшее воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Меркель в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр отметила, что ХДС выдвинет кандидата на пост канцлера в конце осени 2020 года, сразу после принятия новой программы партии.

Добавим, ранее Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет срок окончания ее полномочий.

 

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