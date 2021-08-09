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Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 12:10
Меркель приїде до Києва і зустрінеться з Зеленським: названа попередня дата Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва. Вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело

Попередньо узгоджена дата візиту - 22 серпня.

За словами співрозмовника, головною буде зустріч Зеленського і Меркель. Втім, теми переговорів поки невідомі.

Зазначимо, це може бути тема "Північного потоку-2", який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що "Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю РФ.

Зазначимо, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

Раніше компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що газопровід "Північний потік-2" завершено вже на 99%.

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Володимир Зеленський Ангела Меркель
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