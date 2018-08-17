Меркель обіцяє не допустити ще однієї масштабної міграційної кризи

Канцлер Німеччини вважає, що в країні не повинен повторитися наплив біженців масштабу 2015 року

Німеччина повинна зробити все можливе, щоб не допустити повторення ситуації з напливом біженців масштабу 2015 року. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Дрездені з членами фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у земельному парламенті Саксонії, передає Deutsche Welle.

Меркель зазначила, що "2015 рік не повинен повторитися і не повториться".

Крім того, вона пообіцяла посилену допомогу з боку уряду у висилці з країни небажаних мігрантів.

Мова йде про осіб, яким не надали статус біженця і не дозволили подальше перебування на території Німеччини.

Разом з тим, на думку Меркель, законодавство має зробити можливим безпроблемний приїзд та працевлаштування в Німеччині працівників усіх професій, недолік яких зазнають у ФРН: від пекаря до інженера.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині на даний момент вільно більш 1 мільйона робочих місць. Повідомлялося, що потрібен персонал в сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, у сферах будівництва та логістики.

Наголошувалося, що 940 тисяч цих вакансій запропоновані компаніями, розташованими в західній частині країни.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає нежиттєздатним діючу в Євросоюзі Дублінську угоду, згідно з якою за біженця відповідальна та країна ЄС, в яку він здійснив перший в'їзд.

Канцлер Німеччини вважає, що країни ЄС повинні розробити "справедливу систему розподілу" біженців та спільно організувати їх повернення.

Також повідомлялося, що Німеччина та Іспанія підписали угоду про повернення деяких мігрантів, які прибувають в ФРН, яка набрала чинності 11 серпня. Згідно угоді, мігрантів, які зареєструвалися як біженці в Іспанії, слід повернути в Іспанію протягом 48 годин після прибуття в Німеччину.