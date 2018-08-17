Меркель обещает не допустить еще одного масштабного миграционного кризиса

Канцлер Германии считает, что в стране не должен повториться наплыв беженцев масштаба 2015 года

Германия должна сделать все возможное, чтобы не допустить повтор ситуации с наплывом беженцев масштаба 2015 года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Дрездене с членами фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в земельном парламенте Саксонии, передает Deutsche Welle.

Меркель отметила, что "2015 год не должен повториться и не повторится".

Кроме того, она пообещала усиленную помощь со стороны правительства в высылке из страны нежелательных мигрантов.

Речь идет о лицах, которым не предоставили статус беженца и не позволили дальнейшее пребывание на территории Германии.

Вместе с тем, по мнению Меркель, законодательство должно сделать возможным беспроблемный приезд и трудоустройство в Германии работникам всех профессий, недостаток которых испытывают в ФРГ: от пекаря до инженера.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что в Германии на данный момент свободно более 1 миллиона рабочих мест. Сообщалось, что персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики.

Отмечалось, что 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, по которому за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

Канцлер Германии считает, что страны ЕС должны разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.

Также сообщалось, что Германия и Испания подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ, которое вступило в силу 11 августа. Согласно ему, мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании, следует вернуть в Испанию в течение 48 часов после прибытия в Германию.