В Германии отмечается рекордная нехватка персонала

Персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики

В Германии на данный момент свободно более 1 миллиона рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), пишет DW.

Как сообщается, персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики.

Отмечается, что 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны.

Остальные 270 тысяч - в восточной.

В частности, нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников.

Как отмечают в Институте исследований рынка труда, главная проблема при поиске персонала - низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года количество безработных уменьшилось и составляет 303,9 тысяч.

Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных.

Также сообщалось, что в Украине с января по май 2018 года в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине, в частности, в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях.