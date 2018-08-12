Меркель считает Дублинское соглашение о мигрантах нежизнеспособным

Канцлер Германии заявила, что решать вопрос беженцев нужно совместными усилиями

Канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, по которому за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает DW.

"В теории ни один мигрант или беженец не должен бы добраться до Германии", - скказала Меркель, добавив, что это не соответствует действительности.

Канцлер Германии считает, что страны ЕС должны разработать "справедливую систему распределения" беженцев и сообща организовать их возвращение.

Меркель также добавила, что решать вопрос беженцев нужно совместными усилиями и ни одна страна не может избежать этой задачи".

Напомним, Германия и Испания подписали соглашение о возвращении некоторых мигрантов, прибывающих в ФРГ, которое вступило в силу 11 августа. Согласно ему, мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании, следует вернуть в Испанию в течение 48 часов после прибытия в Германию.