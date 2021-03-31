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Меркель і Макрон закликали провести переговори в "нормандському форматі"

Автор: Инна Собора

У ході тристоронніх переговорів 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали до зустрічі в "нормандському форматі". Третьою стороною переговорів виступав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомили в прес-службі уряду Німеччини.

Наголошується, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України.

"Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі з реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".

У свою чергу в Кремлі заявили, що Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

Увечері 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори, в ході яких обговорили і ситуацію на Донбасі.

Макрон закликав, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з врегулювання ситуації на сході України.

У свою чергу Путін звинуватив у загостренні на Донбасі владу України.

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