Меркель и Макрон призвали провести переговоры в "нормандском формате"

В ходе трехсторонних переговоров 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к встрече в "нормандском формате". Третьей стороной переговоров выступал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии .

"Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия для урегулирования ситуации с лидерами стран "нормандского формата".

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.

Вечером 30 марта Путин, Макрон и Меркель провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсудили и ситуацию на Донбассе.

Макрон призвал, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь Путин обвинил в обострении на Донбассе власти Украины.