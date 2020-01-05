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Іран відмовився від основного зобов'язання за ядерною угодою

Новини » Політика     05.01.2020 - 21:59
Іран відмовився від основного зобов'язання за ядерною угодою
Ілюстративне фото (Majid Saeedi/Getty Images)

Тегеран відмовляється дотримуватися обмежень щодо збагачення урану

Влада Ірану заявила про відмову від основного зобов'язання за ядерною угодою 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американського видання, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати, встановлених у Спільному всеосяжну плані дій 2015 року.

Зазначається, що Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану залежатимуть від потреб Тегерана.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомляло, що Іран порушив черговий пункт ядерної угоди, перевищивши запаси зберігання важкої води. У МАГАТЕ заявили, що Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму.

Крім того, у липні 2019 року Тегеран заявив про готовність відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак. Передбачалося, що реактор в Араку може виробляти плутоній, який використовується в ядерних боєголовках.

До цього Іран відновив збагачення урану на підземному заводі в місцевості Фордо. У штаб-квартирі МАГАТЕ підкреслювали, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати.

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