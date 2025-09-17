В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле

Бельский, комментируя ситуацию вокруг Купянска, рассказал, что украинские защитники уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат на окрестности Купянска.

При этом сейчас вражеские солдаты пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - подчеркнул спикер ОСГВ "Днепр".

Он также уточнил, что пленные россияне рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть - в гражданском. Перед каждой из таких групп поставили определенное задание. Например, одна группа должна была захватить пятиэтажку по определенному адресу, другая - 9-этажку.

"Также оккупанты получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас идет операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", - отметил Бельский.