У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді

Бєльський, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що українські захисники вже пошкодили й затопили трубу газопроводу, якою росіяни перекидали солдатів на околиці Куп'янська.

При цьому зараз ворожі солдати намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - підкреслив речник ОСУВ "Дніпро".

Він також уточнив, що полонені росіяни розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина - у цивільному. Перед кожною з таких груп поставили певне завдання. Наприклад, одна група мала захопити п'ятиповерхівку за певною адресою, інша - 9-поверхівку.

"Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янську", - зазначив Бєльський.