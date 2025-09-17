У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді

У мережі почали поширювати вкиди про те, що окупанти дісталися до центру Куп'янська і там тривають бої. Така інформація є неправдивою.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.
Бєльський, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що українські захисники вже пошкодили й затопили трубу газопроводу, якою росіяни перекидали солдатів на околиці Куп'янська.
При цьому зараз ворожі солдати намагаються переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.
"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", - підкреслив речник ОСУВ "Дніпро".
Він також уточнив, що полонені росіяни розповідають, що проникли в місто групами від 2 до 9 солдатів. Частина у військовій формі, а частина - у цивільному. Перед кожною з таких груп поставили певне завдання. Наприклад, одна група мала захопити п'ятиповерхівку за певною адресою, інша - 9-поверхівку.
"Також окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років. А жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янську", - зазначив Бєльський.
Нагадаємо, ситуація в Куп'янську ускладнилася після того, як росіянам вдалося прорватися ближче до міста підземними трубами.
Як писали аналітики проєкту DeepState, для просування трубами ворог використовував спеціально розроблені лежанки на колесах і електросамокати.
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрій Федоренко підкреслював, що окупанти хочуть обійти Куп'янськ північно-західною околицею і просунутися максимально всередині міста.