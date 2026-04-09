В сети показали условия для мобилизованных в Прилуках: в ТЦК назвали видео фейком

18:45 09.04.2026 Чт
В ТЦК утверждают, что видео распространили каналы, пропагандирующие за "сопротивление мобилизации",
Антон Корж
В сети показали условия для мобилизованных в Прилуках: в ТЦК назвали видео фейком Иллюстративное фото: в Черниговском ТЦК заявили, что видео - "манипулятивный контент"

В сети 9 апреля появилось видео с условиями содержания мобилизованных в ТЦК в Прилуках. В Черниговском областном ТЦК и СП уже отреагировали - назвали это "дезинформацией" и "хайповыми новостями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черниговского областного ТЦК и СП.

На видео показано, что мобилизованные находятся в помещениях, которые замусорены, без нормального ремонта (можно увидеть кирпичи в стенах), очень грязные, не имеют отопления, и находятся, судя по всему, ниже уровня земли.

При этом довольно быстро появилась реакция на видеозапись со стороны Черниговского областного ТЦК и СП. Там заявили, что видео якобы опубликовали "каналы, которые специализируются на хайповых новостях" и, мол, связаны с "сопротивлением мобилизации".

По версии ТЦК, эти неназванные "каналы" якобы "в очередной раз распространяют циничную ложь и манипулятивный контент". В частности опубликованное видео, утверждают в ТЦК, якобы направлено на "дискредитацию Вооруженных Сил Украины и подрыв доверия к мероприятиям мобилизации".

"Официально сообщаем: указанное в видео помещение не имеет никакого отношения к Прилуцкому РТЦК и СП, а сам материал является фейковым и имеет признаки целенаправленной информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и срыв мобилизационных мероприятий", - добавили в сообщении.

Отметим, что это далеко не первый скандал относительно условий содержания мобилизованных в помещениях ТЦК. Недавно представители Офиса омбудсмена Украины обнаружили вопиющие нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном территориальном центре комплектования.

Люди незаконно находились в ТЦК неделями - зафиксированы случаи содержания в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней. На десятки людей было всего несколько тарелок и кружек, антисанитария била все возможные показатели.

Отметим, что в Министерстве обороны анонсировали ближайшие изменения в системе мобилизации, направленные на усиление безопасности и прозрачности процессов. Министр обороны Михаил Федоров, по некоторым данным, скоро представит проект изменений в мобилизационном процессе.

