В сети пишут о сильном пожаре под Киевом (видео)

Сегодня, 15 мая, под Киевом начался сильный пожар. Возле столицы виднеется густой дым над лесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как пишут в сети, пожар начался на севере от Киева, в стороне с Виноградаря на Горенку. Что именно горит - пока неизвестно.
Стоит заметить, что официальной информации насчет пожара пока нет.
Напомним, ранее стало известно, что 10 мая спасатели предупредили украинцев о высокой угрозе пожаров в ряде областей.
Также мы писали, что 8 мая в Кривом Роге начался пожар в многоквартирном доме.
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