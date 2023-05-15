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У мережі пишуть про сильну пожежу під Києвом (відео)

Ілюстративне фото: у мережі пишуть про сильну пожежу під Києвом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 травня, під Києвом почалася сильна пожежа. Біля столиці видно густий дим над лісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, пожежа почалася на півночі від Києва, у напрямку з Виноградаря на Горенку. Що саме горить - поки що невідомо.

Варто зауважити, що офіційної інформації щодо пожежі поки що немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 травня рятувальники попередили українців про високу загрозу пожеж у низці областей.

Також ми писали, що 8 травня у Кривому Розі розпочалася пожежа у багатоквартирному будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПожежа