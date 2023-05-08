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В Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме: есть погибшая и пострадавшие

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Кривой Рог, Понедельник 08 мая 2023 19:25
В Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме: есть погибшая и пострадавшие Иллюстративное фото: в Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 8 мая, в Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего травмированы три человека, одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"8 мая в 15:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Николая Светальского города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасателей было установлено, что со второго по девятый этажи наблюдается сильное задымление.

Во время тушения пожарные спасли в общей сложности 17 человек, из них семь детей.

В результате ЧС три человека травмированы, из них один ребенок. Также обнаружено тело женщины 1945 года рождения.

Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время пожар ликвидирован.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 8 мая, в селе Мусийки Иванковской общины Киевской области произошел пожар в жилом доме, где на момент ЧП находились шестеро детей и их отец. Один ребенок погиб.

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Кривой Рог Пожар
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