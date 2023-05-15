У мережі пишуть про сильну пожежу під Києвом (відео)

Сьогодні, 15 травня, під Києвом почалася сильна пожежа. Біля столиці видно густий дим над лісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Як пишуть у мережі, пожежа почалася на півночі від Києва, у напрямку з Виноградаря на Горенку. Що саме горить - поки що невідомо.

Варто зауважити, що офіційної інформації щодо пожежі поки що немає.