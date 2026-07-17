В сети пишут о "репрессиях в армии" из-за протестов за Федорова: у Зеленского отреагировали

Главное: Давление из-за протестов. В сети заявили о возможных репрессиях против военных, поддерживающих акции в защиту экс-министра обороны Михаила Федорова.

В сети заявили о возможных репрессиях против военных, поддерживающих акции в защиту экс-министра обороны Михаила Федорова. Реакция Банковой. Советник президента Дмитрий Литвин назвал ситуацию "глупой попыткой что-то проконтролировать".

Советник президента Дмитрий Литвин назвал ситуацию "глупой попыткой что-то проконтролировать". Позиция "Мадяра". Командующий СБС Роберт Бровди пообещал выяснить обстоятельства инцидента и заявил, что репрессии недопустимы.

С чего все началось

Начальница медслужбы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевсовета и общественная деятельница Алина Михайлова написала о том, что ей звонили из командования Сил беспилотных систем и хотели выяснить, где служит Дмитрий Козятинский, который призывает присоединяться к протестам за Федорова.

"Дмитрий Козятинский - боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", уволившийся из армии еще год назад. То есть к Вооруженным силам он уже не имеет никакого отношения", - подчеркнула Михайлова.

По ее словам, для многих военных поддержка протестов может стоить должности, звания, карьерных перспектив, а также обернуться выговором или "профилактическим разговором".

Реакция советника Зеленского

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам назвал такой скандал "глупой попыткой что-то чрезмерно проконтролировать".

Он добавил, что те лица, которые хотели узнать информацию о Козятинском, могли обратиться сразу к нему, поскольку он "открыт к общению" и сам может объяснить все.

Реакция "Мадяра"

Также скандал не проигнорировал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. Он пообещал выяснить, кто именно пытался разузнать информацию о бывшем военнослужащем.

"Судя по предварительной информации, сенсацию раздули необоснованно, а не в результате давления. СМИ же, как это свойственно тренду, услышанное гиперболизировали. У нас собрались не те бойцы, которые будут терпеть давление и молчать. Хотя разных хватает", - считает он.

"Мадяр" обратил внимание, что в СБС не допускаются репрессии в отношении военнослужащих.