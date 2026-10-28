В сети пишут о блекауте в центре Киева: что происходит на самом деле

В Киеве отсутствуют аварийные отключения электроэнергии, сейчас столица живет по графику почасовых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

В сети начала распространяться информация о том, что центр города якобы ушел в блекаут.

В КГГА опровергли эти слухи и призвали жителей города не распространять недостоверные данные.

Власти просят доверять только официальным источникам информации и ориентироваться на актуальные графики отключений.