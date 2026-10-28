В сети пишут о блекауте в центре Киева: что происходит на самом деле
В Киеве отсутствуют аварийные отключения электроэнергии, сейчас столица живет по графику почасовых ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
В сети начала распространяться информация о том, что центр города якобы ушел в блекаут.
В КГГА опровергли эти слухи и призвали жителей города не распространять недостоверные данные.
Власти просят доверять только официальным источникам информации и ориентироваться на актуальные графики отключений.
Напомним, что это не первый масштабный случай длительного обесточивания городов в результате последних событий.
В частности, недавно часть Киева осталась без света из-за аварии, которая произошла утром 25 октября в трех районах столицы.
Тогда специалисты оперативно ликвидировали последствия и пытались как можно скорее восстановить подачу электричества для граждан.
Кроме того, похожаясложная ситуация наблюдалась и раньше в других регионах страны из-за постоянных нагрузок и атак на энергосистему.