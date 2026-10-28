У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді
У Києві відсутні аварійні відключення електроенергії, наразі столиця живе за графіками погодинних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
У мережі почала поширюватися інформація про те, що центр міста нібито поринув у блекаут.
У КМДА спростували ці чутки та закликали жителів міста не поширювати недостовірні дані.
Влада просить довіряти лише офіційним джерелам інформації та орієнтуватися на актуальні графіки відключень.
Нагадаємо, що це не перший масштабний випадок тривалого знеструмлення міст внаслідок останніх подій.
Зокрема, нещодавно частина Києва залишилась без світла через аварію, яка сталася вранці 25 жовтня у трьох районах столиці.
Тоді фахівці оперативно ліквідовували наслідки та намагалися якомога швидше відновити подачу електрики для громадян.
Крім того, схожа складна ситуація спостерігалася і раніше в інших регіонах країни через постійні навантаження та атаки на енергосистему.