ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді

18:43 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді Фото: у мережі пишуть про блекаут у центрі Києва (РБК-УКраїна/Віталій Носач)
Додати як бажане джерело в Google

У Києві відсутні аварійні відключення електроенергії, наразі столиця живе за графіками погодинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У мережі почала поширюватися інформація про те, що центр міста нібито поринув у блекаут.

У КМДА спростували ці чутки та закликали жителів міста не поширювати недостовірні дані.

Влада просить довіряти лише офіційним джерелам інформації та орієнтуватися на актуальні графіки відключень.

Нагадаємо, що це не перший масштабний випадок тривалого знеструмлення міст внаслідок останніх подій.

Зокрема, нещодавно частина Києва залишилась без світла через аварію, яка сталася вранці 25 жовтня у трьох районах столиці.

Тоді фахівці оперативно ліквідовували наслідки та намагалися якомога швидше відновити подачу електрики для громадян.

Крім того, схожа складна ситуація спостерігалася і раніше в інших регіонах країни через постійні навантаження та атаки на енергосистему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Блекаут Відключеня світла
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським