У мережі пишуть про блекаут у центрі Києва: що відбувається насправді

У Києві відсутні аварійні відключення електроенергії, наразі столиця живе за графіками погодинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Влада просить довіряти лише офіційним джерелам інформації та орієнтуватися на актуальні графіки відключень.

У КМДА спростували ці чутки та закликали жителів міста не поширювати недостовірні дані.

У мережі почала поширюватися інформація про те, що центр міста нібито поринув у блекаут.

Нагадаємо, що це не перший масштабний випадок тривалого знеструмлення міст внаслідок останніх подій.

Зокрема, нещодавно частина Києва залишилась без світла через аварію, яка сталася вранці 25 жовтня у трьох районах столиці.

Тоді фахівці оперативно ліквідовували наслідки та намагалися якомога швидше відновити подачу електрики для громадян.

Крім того, схожа складна ситуація спостерігалася і раніше в інших регіонах країни через постійні навантаження та атаки на енергосистему.