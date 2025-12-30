RU

В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу в Луганской области (видео)

Иллюстративное фото: в Луганской области был "прилет" по нефтебазе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Луганскую область атаковали беспилотники. Согласно слухам, был "прилет" по нефтебазе в городе Ровеньки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

В результате атаки не нефтебазе начался пожар. О "прилетах" пишут также пророссийские Telegram-каналы. 

При этом в сети уже публикуют видео, на которых можно заметить, как дроны ударили по нефтебазе.

 

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и оккупационный "мэр" Ровеньков Андрей Рубанцов пока не отреагировали на такие слухи. 

Официальные представители Украины также не комментировали удар. 

Удар по нефтебазе в Ровеньках

Напомним, в октябре прошлого года Силы обороны Украины уже наносили удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки Луганской области. Объект находится на временно оккупированной территории и использовался для хранения топлива, предназначенного в том числе для обеспечения российских войск.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, атака была осуществлена в ночное время и была направлена на склад горюче-смазочных материалов. На базе находились запасы нефти и нефтепродуктов, которые поставлялись для нужд армии РФ. После удара на территории объекта зафиксирован пожар.

В Генштабе также отметили, что данная нефтебаза уже подвергалась атакам ранее. Операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

До этого украинские воины атаковали нефтебазу в Ровеньках в мае прошлого года. Тогда еще глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявлял о том, что запасов горючего там не осталось.

