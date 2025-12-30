В сети пишут об атаке дронов на нефтебазу в Луганской области (видео)

Удар по нефтебазе в Ровеньках

Напомним, в октябре прошлого года Силы обороны Украины уже наносили удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки Луганской области. Объект находится на временно оккупированной территории и использовался для хранения топлива, предназначенного в том числе для обеспечения российских войск.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, атака была осуществлена в ночное время и была направлена на склад горюче-смазочных материалов. На базе находились запасы нефти и нефтепродуктов, которые поставлялись для нужд армии РФ. После удара на территории объекта зафиксирован пожар.

В Генштабе также отметили, что данная нефтебаза уже подвергалась атакам ранее. Операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

До этого украинские воины атаковали нефтебазу в Ровеньках в мае прошлого года. Тогда еще глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявлял о том, что запасов горючего там не осталось.