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Генштаб подтвердил удар по нефтебазе россиян в Луганской области

Ровеньки, Суббота 12 октября 2024 09:42
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Генштаб подтвердил удар по нефтебазе россиян в Луганской области Иллюстративное фото: Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в районе города Ровеньки Луганской области. Там хранилось топливо, которое поставляли армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в том числе и для нужд армии РФ", - говорится в сообщении.

На территории нефтебазы фиксируется пожар. В Генштабе ВСУ отмечали, что эта нефтебаза ранее уже была атакована украинским оружием.

Операцию провели Главное управление разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

скриншот deepstatemap.live

Пожар в Ровеньках

В ночь на 12 октября в сети сообщили о пожаре в районе оккупированного города Ровеньки Луганской области. Город был оккупирован россиянами еще в 2014 году.

Некоторые Telegram-каналы писали, что в Ровеньках под атаку дронов попала местная нефтебаза. Спутники NASA также зафиксировали пожар в районе нефтебазы.

В сети отмечалось, что возгорание возникло на территории с цистернами рядом с тремя автозаправочными станциями.

Следует добавить, что это не первая атака на нефтебазу в Ровеньках. Известно, что в мае этого года на нефтебазу "прилетело", в результате чего там был мощный пожар.

В апреле 2023 года в Ровеньках также вспыхнул серьезный пожар на нефтебазе.

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