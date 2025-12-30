У мережі пишуть про атаку дронів на нафтобазу в Луганській області (відео)

Луганську область атакували безпілотники. Згідно з чутками, був "приліт" по нафтобазі в місті Ровеньки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбассу".
Унаслідок атаки на нафтобазі почалася пожежа. Про "прильоти" пишуть також проросійські Telegram-канали.
При цьому в мережі вже публікують відео, на яких можна помітити, як дрони вдарили по нафтобазі.
Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник та окупаційний "мер" Ровеньків Андрій Рубанцов поки що не відреагували на такі чутки.
Офіційні представники України також не коментували удар.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Сили оборони України вже завдавали удару по нафтобазі, розташованій у місті Ровеньки Луганської області. Об'єкт розташований на тимчасово окупованій території і використовувався для зберігання палива, призначеного, зокрема, для забезпечення російських військ.
Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, атака була здійснена в нічний час і була спрямована на склад паливно-мастильних матеріалів. На базі знаходилися запаси нафти і нафтопродуктів, які поставлялися для потреб армії РФ. Після удару на території об'єкта зафіксовано пожежу.
У Генштабі також зазначили, що ця нафтобаза вже зазнавала атак раніше. Операція була проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
До цього українські воїни атакували нафтобазу в Ровеньках у травні минулого року. Тоді ще голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявляв про те, що запасів пального там не залишилося.