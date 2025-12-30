У мережі пишуть про атаку дронів на нафтобазу в Луганській області (відео)

Удар по нафтобазі в Ровеньках

Нагадаємо, у жовтні минулого року Сили оборони України вже завдавали удару по нафтобазі, розташованій у місті Ровеньки Луганської області. Об'єкт розташований на тимчасово окупованій території і використовувався для зберігання палива, призначеного, зокрема, для забезпечення російських військ.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, атака була здійснена в нічний час і була спрямована на склад паливно-мастильних матеріалів. На базі знаходилися запаси нафти і нафтопродуктів, які поставлялися для потреб армії РФ. Після удару на території об'єкта зафіксовано пожежу.

У Генштабі також зазначили, що ця нафтобаза вже зазнавала атак раніше. Операція була проведена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

До цього українські воїни атакували нафтобазу в Ровеньках у травні минулого року. Тоді ще голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявляв про те, що запасів пального там не залишилося.