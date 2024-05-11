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В ОВА рассказали о последствиях "прилетов" в Ровеньках Луганской области (видео)

Луганск, Суббота 11 мая 2024 10:05
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В ОВА рассказали о последствиях "прилетов" в Ровеньках Луганской области (видео) Фото: появились подробности "прилетов" по нефтебазе в Ровеньках Луганской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области "прилетело" по нефтебазе РФ. Разрушения объекта достаточно значительные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"На оккупированной Луганской области одна за другой загораются нефтебазы. Сначала в Луганске, вчера ночью - в Ровеньках. Разрушения значительные, запасов горючего не осталось", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, чтобы там не говорили местные коллаборанты и россияне, но они недосчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти, которая находится достаточно удаленно от линии фронта.

"Заправлять военную технику станет еще труднее. Скорее всего, придется пользоваться базами, расположенными на территории РФ. Правда, ехать дозаправщикам необходимо будет далековато", - констатировал Лысогор.

"Прилеты" по нефтебазам и НПЗ на оккупированных территориях

Россия оккупировала часть Луганской области в 2014 году, в частности Ровеньки и Луганск. Отметим, что временно захваченные Ровеньки находяться больше, чем в 100 км от линии фронта.

Отметим, что в последнее время в РФ постоянно происходят взрывы на нефтебазах и НПЗ. При этом временно оккупированные территории Украины не являются исключением. Так, буквально 7 мая в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" в районе местной нефтебазы, в городе начались проблемы с топливом. А 10 мая сообщалось о взрывах на нефтебазе в Ровеньках.

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