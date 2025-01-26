В сети обнародовали якобы "100-дневный план Трампа" для Украины. В ОП отреагировали
В сети опубликовали якобы "100-дневный план Дональда Трампа" для Украины. В Офисе президента назвали это вбросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
В воскресенье, 26 января, в сети обнародовали якобы "мирный план Трампа" для завершения войны в Украине за 100 дней, до 9 мая 2025 года. Такой "план" включает переговоры Трампа с украинскими властями и российским диктатором Владимиром Путиным, "перемирие" на Пасху.
Медиа также заявляли, что по "плану" мирное соглашение якобы будет заключаться при посредничестве США, Китая, стран Европы и Глобального Юга.
Ермак заявил, что никаких "мирных планов за 100 дней", которые публикуют медиа, не существует в реальности.
"Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", - отметил он.
Кроме того, британская газета The Sunday Time опубликовала четыре сценария завершения войны в Украине. Авторы спрогнозировали сценарии поражения Украины, "плохого мира", прекращения огня и мирного урегулирования войны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что к публикации не стоит относиться серьезно.
"Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет - поверхностный анализ", - прокомментировал он материал The Sunday Time.
План Трампа по Украине
Еще до победы на выборах Дональд Трамп заявил, что его команда разработает план по Украине. Впрочем, до сих пор он не был опубликован.
Однако ряд СМИ публиковали вероятные версии плана Трампа. Они включали отсрочку вступления Украины в НАТО, введение миротворцев в так называемую "буферную зону", территориальные уступки и тому подобное.
Западные СМИ недавно писали, что якобы Трамп поручил спецпредставителю Киту Келлогу закончить войну в Украине за 100 дней.
После своей инаугурации, 22 января, Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Он призвал заключить "соглашение" об окончании войны в ближайшее время и пригрозил РФ пошлинами и санкциями.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
Подробнее о том, когда могут начаться переговоры по завершению войны - в материале РБК-Украина.
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