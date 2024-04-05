В сети пугают графиками отключения света во Львовской области: в ОВА сделали заявление
В социальных сетях и пабликах стали распространять информацию о якобы введении во Львовской области графиков отключения электроэнергии. Однако такие сообщения неправдивые.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Львовской областной военной администрации (ОВА).
В администрации предупредили о фейках об отключении света в регионе и предостерегли об активности мошенников.
Так, в ОВА привели заявление "Львовоблэнерго" с соответствующим предупреждением.
"В социальной сети Telegram в неофициальных чат-ботах распространяется недостоверная информация о введении графиков отключений во Львовской области. Подчеркиваем, что информация о вводе любых графиков в нашей области является фейком!" - говорится в сообщении энергетиков.
Также жителей Львовской области призвали не доверять сомнительным и не проверенным источникам информации, и просят не дать врагу посеять панику.
В администрации также напомнили, что корректную и точную информацию об энергетической ситуации в области можно узнать на ресурсах "Львовоблэнерго", а по всей стране - в частности, на страницах НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, что, хотя отопительный сезон в Украине удалось пройти без отключений света, уже в марте российские захватчики возобновили удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Вчера, 4 апреля, "Укрэнерго" ввело отключение света в шести областях из-за дефицита мощностей после российских обстрелов, а также повышения потребления вечером из-за похолодания. В частности, в список попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Сумская области.
Сегодня в Харьковской ОВА заявили, что в регионе обновили графики почасовых отключений света в период с 6 по 10 апреля.
Добавим, что 5 апреля в Минэнерго заверили, что отключения света по всей Украине пока не будут вводить. Но энергетики не знают, чего ожидать от врага и какими могут быть последствия возможных атак РФ.
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