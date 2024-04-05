В сети пугают графиками отключения света во Львовской области: в ОВА сделали заявление

В социальных сетях и пабликах стали распространять информацию о якобы введении во Львовской области графиков отключения электроэнергии. Однако такие сообщения неправдивые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Львовской областной военной администрации (ОВА).

В администрации предупредили о фейках об отключении света в регионе и предостерегли об активности мошенников.

Так, в ОВА привели заявление "Львовоблэнерго" с соответствующим предупреждением.

"В социальной сети Telegram в неофициальных чат-ботах распространяется недостоверная информация о введении графиков отключений во Львовской области. Подчеркиваем, что информация о вводе любых графиков в нашей области является фейком!" - говорится в сообщении энергетиков.

Также жителей Львовской области призвали не доверять сомнительным и не проверенным источникам информации, и просят не дать врагу посеять панику.

В администрации также напомнили, что корректную и точную информацию об энергетической ситуации в области можно узнать на ресурсах "Львовоблэнерго", а по всей стране - в частности, на страницах НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины.