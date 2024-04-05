В мережі лякають графіками відключення світла у Львівській області: в ОВА зробили заяву

В соціальних мережах та пабліках стали поширювати інформацію про нібито введення у Львівській області графіків відключення електроенергії. Проте такі повідомлення є неправдивими.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Львівської обласної військової адміністрації (ОВА).