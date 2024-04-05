В мережі лякають графіками відключення світла у Львівській області: в ОВА зробили заяву
В соціальних мережах та пабліках стали поширювати інформацію про нібито введення у Львівській області графіків відключення електроенергії. Проте такі повідомлення є неправдивими.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Львівської обласної військової адміністрації (ОВА).
В адміністрації попередили про фейки щодо відключень світла у регіоні та застерегли про активність шахраїв.
Так, в ОВА навели заяву "Львівобленерго" із відповідним попередженням.
"У соціальній мережі Telegram у неофіційних чат-ботах поширюється недостовірна інформація про введення графіків відключень у Львівській області. Наголошуємо, що інформація про введення будь-яких графіків у нашій області є фейком!" - йдеться у повідомленні енергетиків.
Також жителів Львівської області закликали не довіряти сумнівним та не перевіреним джерелам інформації, і просять не дати ворогу посіяти паніку.
В адміністрації також нагадали, що коректну та точну інформацію про енергетичну ситуацію в області можна дізнатися на ресурсах "Львівобленерго", а по всій країні - зокрема на сторінках НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики України.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, що хоча опалювальний сезон в Україні вдалося пройти без відключень світла, вже у березні російські загарбники відновили удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
Вчора, 4 квітня, "Укренерго" запровадило відключення світла у шести областях через дефіцит потужностей після російських обстрілів, а також підвищення споживання ввечері через похолодання. Зокрема до переліку потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Сумська області.
Сьогодні в Харківській ОВА заявили, що у регіоні оновили графіки погодинних відключень світла від у період із 6 по 10 квітня.
Додамо, що 5 квітня в Міненерго запевнили, що відключення світла по всій Україні поки не будуть запроваджувати. Але енергетики не знають, чого очікувати від ворога і які можуть бути наслідки можливих атак РФ.
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