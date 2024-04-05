В Минэнерго оценили вероятность отключений света по всей Украине: не знаем планов врага

Отключения света по всей Украине пока не будут вводить. Но энергетики не знают, чего ожидать от врага и какими могут быть последствия возможных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них с, к сожалению, последствиями для нас", - сказала она.

По ее словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить энергосистему Украины. Как отметила заместитель министра, враг во время последних обстрелов атаковал объекты передачи электроэнергии.

"Наши энергетики работают практически круглосуточно, чтобы решить те проблемные вопросы, которые есть. В первую очередь это с системой передачи. Враг атакует прицельно подстанции и объекты генерации тоже, но в основном системы передачи сейчас под прицелом", - пояснила Гринчук.