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В Харькове и области откорректировали графики отключений света, - ОВА

Пятница 05 апреля 2024 15:23
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В Харькове и области откорректировали графики отключений света, - ОВА Фото: в Харькове и области обновляют графики отключения света (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове и области ситуация в энергетической системе остается сложной из-за повреждений объектов в результате российских обстрелов. В регионе сегодня обновили графики почасовых отключений света в период с 6 по 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что состоялось заседание Координационного штаба по оперативному реагированию по ситуации в энергосистеме.

"Ситуация тяжелая, есть дефицит для 300 тысяч жителей Харькова и в общей сложности для 550 тысяч по области", - рассказал он.

Руководитель администрации добавил, что поручил действующие графики стабилизационных отключений "привести в соответствие с реалиями".

"Действующие с понедельника им точно не отвечают. Сейчас мы откорректировали работу таким образом, чтобы хотя бы ночью все жители города были с электроснабжением ", - заявил Синегубов.

Также глава ОВА обратил внимание, что возникают проблемы с внутренней сетью по области, не выдерживающие напряжения. Так, пояснил он, только за эти сутки были зафиксированы два аварийных случая отключения света, что привело к изменениям в графиках.

Новые графики в Харькове и области

В ОВА проинформировали об обновлении графиков почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области, которые вводятся с завтрашнего дня, 6 апреля, и будут действовать по 10 апреля.

Ознакомиться с этими можно по этой ссылке на сайте администрации. В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных воздушных ударов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Добавим, что с 25 марта в Харькове и области был введен график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планировалось, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

Кроме того, 29 марта в Харьковской областной военной администрации сообщили, что в период с 1 по 7 апреля Харькову планировалось применить обновленные графики отключения электроэнергии. Однако 31 марта в Минэнерго заявили, что в Харькове снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

На днях глава ОВА Олег Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал, что в Харькове и области сейчас в среднем в одном доме отсутствует электроснабжение около 4 часов, а в некоторых районах и больше.

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