Мэр Вознесенска попал в смертельное ДТП

Источники РБК-Украина в Нацполиции подтвердили, что 30 января на территории Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием чиновника. Последнего уже задержали в соответствии со ст. 208.

Источники также подтвердили, что речь идет о Евгении Величко. Одна из версий причин ДТП - это неблагоприятные погодные условия.