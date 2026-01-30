Мэр Вознесенска попал в смертельное ДТП

В Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Предварительно, ДТП произошло с участием мэра Вознесенска Евгения Величко.
Об этом сообщает РБК-Украина с комментарий пресс-службы Национальной полиции Украины.
Источники РБК-Украина в Нацполиции подтвердили, что 30 января на территории Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием чиновника. Последнего уже задержали в соответствии со ст. 208.
Источники также подтвердили, что речь идет о Евгении Величко. Одна из версий причин ДТП - это неблагоприятные погодные условия.
Напомним, ранее стало известно, что 25 января, в селе Сокольники вблизи Львова, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха. Сейчас обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб Саламаха, устанавливает Государственное бюро расследований.
Отметим также, что в результате интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах. По состоянию на конец прошлой недели в некоторых местах выпало до 35 сантиметров снега.