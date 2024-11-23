RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Мэр Варшавы будет баллотироваться в президенты Польши

Фото: Мэр Варшавы Рафал Тшасковский (facebook.com/JSzostakowski)
Автор: Карина Левицкая

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши. Он выступит от провластной "Гражданской коалиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Премьер-министр Дональд Туск объявил о завершении первоначальных выборов и объявил официальные результаты. Согласно им, Тшасковский собрал большинство голосов, а именно 74,75%, а действующий министр иностранных дел Радослав Сикорский - 25,25%.

После этого Сикорский призвал всех, кто голосовал за него, поддержать Тшасковского.

Отметим, что президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. А действующий президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" уже отбыл два срока президентства, потому больше не может баллотироваться.

 

Отношение Тшасковского к Украине

Тшасковский с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину выражал поддержку Киеву. А в прошлом году даже посетил столицу Украины вместе с еще тремя мэрами европейских столиц.

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявлял, что они приехали в Киев подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Более того, летом прошлого года Кличко вместе с Тшасковским приняли участие в дискуссии о том, как европейская молодежь может помочь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша