Мэр Варшавы будет баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Дональд Туск объявил о завершении первоначальных выборов и объявил официальные результаты. Согласно им, Тшасковский собрал большинство голосов, а именно 74,75%, а действующий министр иностранных дел Радослав Сикорский - 25,25%.

После этого Сикорский призвал всех, кто голосовал за него, поддержать Тшасковского.

Отметим, что президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. А действующий президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" уже отбыл два срока президентства, потому больше не может баллотироваться.