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Кличко вместе с мэрами Варшавы и Ольштына обсудили помощь Украине

Воскресенье 27 августа 2023 10:51
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Кличко вместе с мэрами Варшавы и Ольштына обсудили помощь Украине Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским приняли участие в дискуссии о том, как европейская молодежь может помочь Украине. Мероприятие проходило в университете Ольштына, где собралось более полутора тысяч студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Сегодня вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским приняли участие в дискуссии на мероприятии "Campus Polska 2023". В университете Ольштына собралось более полутора тысяч студентов. Поляки, украинцы, молодежь из других стран, которая учится в университетах Польши. Меня пригласили, чтобы услышать, в частности, о том, как помочь Украине сегодня и как европейская молодежь может приобщиться к поддержке украинских друзей", - отметил Кличко.

Мэр Киева также встретился с Петром Гржимовичем - мэром Ольштына. Это большой город, который предоставил убежище нескольким тысячам украинцев, которые спасались от войны и помогали им.

"Говорили мы о помощи, которую может предоставить Ольштын Киеву - генераторы, медицинское оборудование для оснащения реабилитационного центра, который создаем в столице, гуманитарную помощь", - добавил Кличко.

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