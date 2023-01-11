Мэры четырех европейских столиц, которые приехали в Киев, намерены и дальше помогать Киеву, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэрами четырех европейских столиц – членов Пакта свободных городов. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло приехали в Киев засвидетельствовать поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Я благодарю своих друзей - европейских коллег, города которых предоставили убежище украинцам, спасавшимся от войны. Спасибо за помощь, которую вы присылали и оказываете сегодня Киеву. И за то, что настроены помогать нам в восстановлении нашего города, настроены на дальнейшую поддержку Украины и ее столицы. На саммите в Праге в конце сентября 2022 года у нас была возможность детально обсудить европейский опыт и необходимую помощь для восстановления украинских городов. И мы продолжаем сотрудничество между нашими городами, реализацию общих идей и планов, свидетельством чего является ваш визит в Киев", - взвыл Кличко.

Во время встречи мэры четырех европейских столиц отметили, что и дальше будут помогать Киеву. В частности, оборудованием для прохождения этой сложной зимы, а также в будущем восстановлении украинской столицы.

Кличко и мэр Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро.

"Присоединение Киева к Пакту свободных городов - еще одна очень важная возможность для совместного и эффективного преодоления вызовов, которые возникли сегодня перед Украиной и цивилизованным демократическим миром", - отметил Кличко.

Планируется, что мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта осмотрят места российских атак на гражданские объекты Киева, посетят городской клинический госпиталь для ветеранов войны, реабилитационный центр для детей с инвалидностью и один из пунктов обогрева. А также посетят изуродованную российскими варварами Бучу.

Пакт свободных городов - открытый и прогрессивный городской альянс, учрежденный в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. 26 сентября 2022 года к Пакту присоединился и Киев.

С начала полномасштабной войны Прага предоставила Киеву, в том числе, 16 вагонов продовольствия, 400 тепловых пушек и 10 генераторов. Будапешт помог в оздоровлении украинских детей на озере Балатон и в городе Тата и передал мощный генератор для "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, Варшава стала логистическим центром передачи Киеву гуманитарной помощи от других европейских городов и стран. Братислава планирует передать в столицу Украины 25 городских автобусов.